Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас





Как ранее сообщала студия 343 Industries, кооперативная кампания в Halo Infinite появится после релиза. На данный момент не называются точные сроки, когда игроки смогут пройти кампанию вместе, создатели Halo Infinite говорят, что «не раньше мая 2022 года».

Однако игроки обнаружили, что играть в кампанию Halo Infinite в кооперативе можно уже сейчас. Был обнаружен сбой, который позволяет это делать — в чем можно лично убедиться в ролике, который прикреплен ниже.



Чтобы запустить игру в режиме кампании в кооперативе на одной консоли с разделенным экраном, нужно открыть Halo Infinite в режиме оффлайн. Далее подключить второй контроллер. Войдите в учетную запись Xbox. Начните кампанию с контроллером первого игрока. Далее нажмите в игре «Пуск», а затем «Назад». На втором контроллере нажмите «Старт», чтобы добавить второго игрока в боевую группу. После этого запустится кооператив. Подробнее инструкцию можно прочитать здесь.

Обратите внимание, что у второго игрока, как можно видеть в ролике, есть масса проблем — от освещения до отсутствующего HUD.

Запускать таким образом кампанию Halo рекомендуется на свой страх и риск — есть вероятность потери сохранений и другие проблемы. Вероятно, данный глюк вскоре разработчики пофиксят.