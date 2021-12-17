Наталья Антонова рассказала, как легко похудеть за сто рублей

Актриса Наталья Антонова поделилась своим способом похудения. До наступления Нового года осталось меньше двух недель, и почти все женщины хотят к главному празднику года прийти в максимально лучшей форме. Своим опытом поделилась Наталия Антонова, которая рассказала, как в рекордные сроки избавить от нескольких лишних килограммов и похудеть. Она посоветовала средство, которое легко найти и стоить оно будет меньше ста рублей — скакалки. «Заниматься со скакалкой рекомендуется тем, кто хочет: сбросить вес, укрепить мышцы ног, повысить тонус организма, улучшить работу сердца и всей сосудистой системы, избавиться от досаждающего целлюлита без массажей и обвертываний. Скакалка — один из немногих тренажеров, доступный каждому человеку. Его можно приобрести в ближайшем магазине меньше чем за 100 рублей и начать тренироваться дома, в офисе, парке, на стадионе или приусадебном участке», — посоветовала актриса.Наталья Антонова Подписчикам, которые отнеслись к совету скептически, Антонова привела аргументы и озвучила слова доктора медицинских наук. «Эксперты уверены, что регулярно тренируясь, можно укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы, поднять иммунитет, улучшить прочность костей и суставов и похудеть. Причем, всего 15-20 минут занятий сожгут калории из одной шоколадки. Прыжки укрепляют верхнюю и нижнюю часть тела, заставляя его сжигать больше калорий, чем многие другие виды активности», — заявила Антонова.