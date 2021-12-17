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Наталья Антонова рассказала, как легко похудеть за сто рублей

Наталья Антонова рассказала, как легко похудеть за сто рублей
Актриса Наталья Антонова поделилась своим способом похудения. До наступления Нового года осталось меньше двух недель, и почти все женщины хотят к главному празднику года прийти в максимально лучшей форме. Своим опытом поделилась Наталия Антонова, которая рассказала, как в рекордные сроки избавить от нескольких лишних килограммов и похудеть. Она посоветовала средство, которое легко найти и стоить оно будет меньше ста рублей — скакалки. «Заниматься со скакалкой рекомендуется тем, кто хочет: сбросить вес, укрепить мышцы ног, повысить тонус организма, улучшить работу сердца и всей сосудистой системы, избавиться от досаждающего целлюлита без массажей и обвертываний. Скакалка — один из немногих тренажеров, доступный каждому человеку. Его можно приобрести в ближайшем магазине меньше чем за 100 рублей и начать тренироваться дома, в офисе, парке, на стадионе или приусадебном участке», — посоветовала актриса.
Наталья Антонова Подписчикам, которые отнеслись к совету скептически, Антонова привела аргументы и озвучила слова доктора медицинских наук. «Эксперты уверены, что регулярно тренируясь, можно укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы, поднять иммунитет, улучшить прочность костей и суставов и похудеть. Причем, всего 15-20 минут занятий сожгут калории из одной шоколадки. Прыжки укрепляют верхнюю и нижнюю часть тела, заставляя его сжигать больше калорий, чем многие другие виды активности», — заявила Антонова.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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