Наталья Медведева опозорилась в пьяном виде

Артистка Наталья Медведева призналась, что ей стыдно перед Утяшевой и Волей. Бывшая звезда Comedy Woman Наталия Медведева в YouTube-шоу «Петя любит выпить» вспомнила, как опозорилась в обществе шоумена Павла Воли и его жены гимнастки Ляйсан Утяшевой. Как отметила Медведева, на тусовках она старается не пить. Если же употребляет, то начинает не следить за своими мыслями и языком. По ее словам, однажды она подошла к Воле и Утяшевой, когда они только начинали встречаться, и начала пошло шутить в их обществе.Наталья Медведева «Для меня Утяшева «о, Божечки, это же чемпионка». Подошла к ним знакомиться и начала такую чушь говорить: «Ляйсан такие шпагаты делает! Вот у вас там…» Начала пошлый юмор выдавать. Я просто похоронила свою репутацию!», рассказала Наталия Медведева. Напомним, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева уже почти десять лет вместе. У пары двое общих детей: сын Роберт и дочь София.