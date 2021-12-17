Не пропустите игру Firewatch по подписке Game Pass





Вчера подписка Game Pass пополнилась сразу 10 новыми играми, среди которых есть ожидаемая новинка The Gunk и Mortal Kombat 11, плюс сразу несколько игр для детей. В этом списке может затеряться проект Firewatch, а его точно стоит попробовать по подписке Game Pass.

Игра Firewatch изначально вышла только на PC и Playstation 4, и только спустя практически год добралась до консолей Xbox One, из-за чего в основной момент пиара проекта она могла пройти мимо многих владельцев консолей Xbox. Сразу после релиза Firewatch была отлично воспринята критиками и игроками, сейчас ее рейтинг на Opencritic на уровне в 80 баллов из 100.

Firewatch — приключенческая игра, события которой разворачиваются в американском лесу в штате Вайоминг. Главный герой, Генри, работает наблюдателем одной из пожарных вышек в этом лесу. Он находится в одиночестве, если не считать рацию, по которой с ним говорит начальница.

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В игре предстоит погружаться в интересную историю, в которой есть много человеческих отношений, и при этом некий слегка мистический окрас. Прохождение игры занимает порядка 6-8 часов, и в период новогодних праздников Firewatch может стать идеальным проектом для медитативного времяпрепровождения после праздничных хлопот.

Firewatch

1989-й год. Тебя зовут Генри, и ты уехал от тяжелой жизни в леса Вайоминга, чтобы работать там дозорным. Расположившись на самой вершине горы, ты должен следить за сохранностью окружающей природы. Особо жаркое, сухое лето заставляет всех беспокоиться.

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Крайне рекомендуем опробовать игру Firewatch по Game Pass, если вы ее пропустили, не слышали о ней или не обратили внимание на проект в списке новинок Game Pass.