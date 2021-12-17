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Не пропустите игру Firewatch по подписке Game Pass

Не пропустите игру Firewatch по подписке Game Pass


Вчера подписка Game Pass пополнилась сразу 10 новыми играми, среди которых есть ожидаемая новинка The Gunk и Mortal Kombat 11, плюс сразу несколько игр для детей. В этом списке может затеряться проект Firewatch, а его точно стоит попробовать по подписке Game Pass.

Игра Firewatch изначально вышла только на PC и Playstation 4, и только спустя практически год добралась до консолей Xbox One, из-за чего в основной момент пиара проекта она могла пройти мимо многих владельцев консолей Xbox. Сразу после релиза Firewatch была отлично воспринята критиками и игроками, сейчас ее рейтинг на Opencritic на уровне в 80 баллов из 100.

Firewatch — приключенческая игра, события которой разворачиваются в американском лесу в штате Вайоминг. Главный герой, Генри, работает наблюдателем одной из пожарных вышек в этом лесу. Он находится в одиночестве, если не считать рацию, по которой с ним говорит начальница.


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В игре предстоит погружаться в интересную историю, в которой есть много человеческих отношений, и при этом некий слегка мистический окрас. Прохождение игры занимает порядка 6-8 часов, и в период новогодних праздников Firewatch может стать идеальным проектом для медитативного времяпрепровождения после праздничных хлопот.

Firewatch

1989-й год. Тебя зовут Генри, и ты уехал от тяжелой жизни в леса Вайоминга, чтобы работать там дозорным. Расположившись на самой вершине горы, ты должен следить за сохранностью окружающей природы. Особо жаркое, сухое лето заставляет всех беспокоиться.
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Крайне рекомендуем опробовать игру Firewatch по Game Pass, если вы ее пропустили, не слышали о ней или не обратили внимание на проект в списке новинок Game Pass.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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