Неизвестное англосаксонское имя прочли на золотом кресте, найденном на севере Англии

Вадим Карасев

На золотом крестике, обнаруженном недалеко от города Берик-апон-Твид (Berwick-upon-Tweed) в английском графстве Нортумберленд, исследователи прочитали ранее неизвестное англосаксонское имя Эдруф (Eadruf).

Крест был обнаружен в прошлом году археологом-любителем на берегу реки Твид. Изготовлен он из золота, длина — 2,5 см, ширина — 1,5 см. В длинной перекладине креста сделано отверстие, через которое продевался шнур или цепочка для ношения на шее. Примечательно, что отверстие сделано в нижней части креста и частично повредило надпись. Археологи считают, что оно было проделано, когда петля в верхней части, с помощью которой крестик подвешивался изначально, сломалась. На концах короткой перекладины и на одном из концов длинной вырезаны равноконечные кресты. Крест датируется периодом между 700 и 900 годами.

Руническая надпись идет вдоль длинной перекладины. «Судя по ширине и форме надрезов, кажется, что три надрезанных креста на "головном" конце древка и на каждой руке были вырезаны одновременно с рунами. Можно идентифицировать шесть рун, читая слева направо от "основания" древка, причем первые две задеты широким отверстием», — сообщает профессор Джон Хайнс из Кардиффского университета.

Корень ēad («счастье, удача») нередко использовался в древнеанглийских именах — например, Ēadred, Ēadgār, Ēadric, Ēadmund, Ēadweard, Ēadwulf или Ēadburh. Некоторые из этих имен сохранились в современном английском языке. Второй элемент имени — ruf — остается непонятным, в древнеанглийском языке такое слово неизвестно.