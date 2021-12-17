Неизвестный купил NFT первой версии «Википедии» за $750 000

15 декабря аукционный дом Christieʼs завершил торги NFT-коллекции «Рождение Википедии», в ходе которых продал первую страницу крупнейшей онлайн-энциклопедии.

Основатель "Википедии" Джимми Уэйлс создал ее 15 января 2001 года. Запись состоит из единственной фразы «Hello, World!» («Здравствуй, мир!»). Токен продали за $750 000.

Также с молотка ушел личный iMac Уэйлса, на котором он сделал ту самую запись. Компьютер продали за $187 500.

Покупатели обоих лотов не разглашаются.

Напомним, Уэйлс выставил на продажу первую версию интернет-энциклопедии на аукционе Christie’s в виде NFT в начале декабря.

После продажи домашнюю страницу «Википедии» разместят в интернете. Через пять минут после редактирования она будет возвращаться к исходному состоянию. Новый владелец сможет закрыть доступ к странице или запретить ее редактирование.