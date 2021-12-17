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Next-gen версия Tropico 6 выйдет в марте 2022 года

Next-gen версия Tropico 6 выйдет в марте 2022 года


Еще летом появлялись слухи о возможном выходе обновленной версии Tropico 6 для консолей Xbox Series X | S и Playstation 5. Теперь разработчики это подтвердили официально. Издательство Kalypso Media намерено 31 марта 2022 года выпустить next-gen версию Tropico 6.

На данный момент об обновленной версии Tropico 6 для Xbox Series X | S и Playstation 5 известно следующее:



Игра будет работать в разрешении 4K.



В издание будет включено DLC The Llama of Wall Street с новой миссией, картой, зданиями, игровой механикой и многим другим.



В издание будет включено DLC El Prez Pack с новым дизайном дворца и некоторой косметикой.

На данный момент не сообщается, будет распространяться обновление бесплатно или обладателям базовой версии придется за него доплатить. Ниже можно видеть несколько скриншотов обновленной версии игры.




Напомним, что базовая версия Tropico 6 сейчас доступна в подписке Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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