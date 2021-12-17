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Никита Ефремов перебрался жить за город

Никита Ефремов перебрался жить за город
33-летний актер Никита Ефремов, расставшись с ведущей Марией Иваковой, переехал жить в Подмосковье. Никита Ефремов рассказал подписчикам в Instagram, что в его жизни произошли серьезные перемены. С недавних пор актер покинул Москву и переехал жить за город в собственный дом. Наследник именитой династии признался, что не сразу решился оставить столицу, но сейчас ничуть об этом не жалеет.
Никита Ефремов «Честно сказать, переживал, что много времени буду тратить на дорогу, что потеряю ритм жизни, что не будет привычной доступности всех благ городского жителя. Но плюсы легко растворили все страхи. Восстановление после работы для меня приоритет. Возможность выдохнуть, выпустить белку из колеса и просто отдохнуть — это то, что мне трудно давалось в городе. А здесь магия начинается еще на подъезде к дому: как только МКАД остается позади, вся суета куда-то испаряется сама собой», — поделилась артист. Подписчики поддержали решение Ефремова, но не могли не отметить, что его внезапный переезд совпал с личной драмой. Не секрет, что в середине ноября актер объявил о расставании с 35-летней Марией Иваковой, с которой они состояли в отношения почти два года. Знаменитости заявили, что расходятся мирно, по обоюдному согласию и остаются друзьями, а свои истинные чувства и переживания оставили за кадром.
Никита Ефремов И вот теперь Ефремов вдруг уехал их Москвы, а как известно душевные страдания всегда толкают людей на попытки что-то изменить в жизни. Неужели артист так переживает из-за разрыва с телеведущей, недоумевают в соцсети. Между тем, изначально все предположили, что именно в поведении Никиты кроется причина расставания пары: он не раз публично заявлял, что не горит желанием жениться на Марии, чем, наверняка, разрушил ее мечты о браке.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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