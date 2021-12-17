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Nobody Saves The World «ушла на золото» — игра будет в Game Pass в день релиза

Nobody Saves The World «ушла на золото» — игра будет в Game Pass в день релиза


Разработчики игры Nobody Saves The World объявили, что их проект «ушел на золото». Это означает, что переносов игры больше ожидать не стоит. Но, в случае с игрой Nobody Saves The World, сложилась необычная ситуация. Хоть разработчики и заявили, что она «ушла на золото», даты релиза Nobody Saves The World у нас все еще нет. Создатели проекта отмечают, что игра выйдет «скоро», а точную дату релиза они сообщат после праздников.


Nobody Saves The World — это игра, которая создается командой, работавшей над Guacamelee! 1 и 2. Разработчики обещают, что в игре можно будет смешивать самые разные формы, тем самым создавая уникальных персонажей.


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Отметим, что сейчас можно опробовать бесплатно демо-версию Nobody Saves The World. В день релиза проект будет добавлен в Game Pass.

Nobody Saves the World — TGA21Demo

От разработчиков Guacamelee! 1 + 2 выходит игра Nobody Saves the World, новый поворот в жанре ролевых экшн-игр, в которой вы играете множеством различных форм персонажа, каждая со своей уникальной игровой механикой.
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По материалам: newxboxone

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