Nobody Saves The World «ушла на золото» — игра будет в Game Pass в день релиза





Разработчики игры Nobody Saves The World объявили, что их проект «ушел на золото». Это означает, что переносов игры больше ожидать не стоит. Но, в случае с игрой Nobody Saves The World, сложилась необычная ситуация. Хоть разработчики и заявили, что она «ушла на золото», даты релиза Nobody Saves The World у нас все еще нет. Создатели проекта отмечают, что игра выйдет «скоро», а точную дату релиза они сообщат после праздников.

Big news, folks!



Nobody Saves The World has gone gold!🥇🏆



"Wait. When's the game coming out tho?" you may be wondering.



We'll have news about our release date after the holiday break! But yeah, it will be PRETTY SOON. 👀 pic.twitter.com/rZh6UOsF4v — Drinkbox (@DrinkBoxStudios) December 16, 2021



Nobody Saves The World — это игра, которая создается командой, работавшей над Guacamelee! 1 и 2. Разработчики обещают, что в игре можно будет смешивать самые разные формы, тем самым создавая уникальных персонажей.

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Отметим, что сейчас можно опробовать бесплатно демо-версию Nobody Saves The World. В день релиза проект будет добавлен в Game Pass.

Nobody Saves the World — TGA21Demo

От разработчиков Guacamelee! 1 + 2 выходит игра Nobody Saves the World, новый поворот в жанре ролевых экшн-игр, в которой вы играете множеством различных форм персонажа, каждая со своей уникальной игровой механикой.

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