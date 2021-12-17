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О затонувших судах будут сообщать немедленно

О затонувших судах будут сообщать немедленно

Тема: Какие законы вступают в силу


04:07  Автор: Мария Соколова



Владельцев затонувших судов обязали немедленно сообщать об этом инциденте. Такие правила предусмотрены Найробийской международной конвенцией об удалении кораблей, потерпевших крушение. Закон о ратификации этой конвенции вступает в силу 17 декабря.

Конвенция подписана в 2007 году и вступила в силу с апреля 2015 года. Как ранее сообщил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев, на сегодняшний день ее подписали более 50 стран. Документ предусматривает создание единообразных международных правил, направленных на обеспечение быстрого и эффективного удаления затонувших судов и выплату компенсации за связанные с этим расходы.

Так, документ обязывает владельца корабля немедленно сообщить об инциденте, после которого судно затонуло. Также собственник должен будет сообщить о том, какой груз и в каком количестве был на корабле и насколько он опасен.

Законы, вступающие в силу с 17 декабря


«Существенным положением Найробийской конвенции является то, что создаётся механизм, который позволяет требовать страхования ответственности не только от собственников судов, плавающих под флагом этих государств, но и от всех прочих судов, заходящих в порты или на рейды этих государств», — сказал Дмитрий Зверев.

По его словам, ранее отсутствие этого механизма создавало ситуации, когда российские суда, совершающие международные рейсы, обязаны были выполнять положения конвенции при заходе в страны — её участницы, но при этом не могли получить в России предусмотренного конвенцией свидетельства, удостоверяющего наличие страхового покрытия.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#судоходство


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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