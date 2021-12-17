Одну из богатейших женщин России Ольгу Миримскую задержали по делу о взятке. Она судилась с бывшим мужем из-за похищения дочери

Вадим Карасев

СМИ сообщают о задержании 57-летней Ольги Миримской, экс-владелицы компании "Русский продукт", председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) и одной из богатейших женщин России. В Басманный суд Москвы с просьбой об аресте обратился Следственный комитет.

Вчера в загородном доме Миримской прошел обыск. Миримскую обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ) следователю подмосковного управления СК Юрию Носову, который вел нашумевшее дело о похищении дочери Миримской. По нему она проходила как потерпевшая. Как сообщается, Носов также задержан. Утверждается, что от Миримской он мог получить подарки в виде дорогих автомобилей. Уголовное дело о даче взятки возбудили по заявлению адвоката Вадима Багатурии, представляющего интересы бывшего мужа Миримской Николая Смирнова.

Напомним, что речь идет о расследовании, которое началось еще в 2015 году. Тогда у Миримской возник конфликт с ее вторым мужем Николаем Смирновым, одним из руководителей​ компании "Золотая корона". У супругов родилась дочь, которую выносила суррогатная мать Светлана Безпятая, но в тот момент Ольга и Николай уже расходились. После рождения девочки суррогатная мать вместе с младенцем уехала на Кипр, а Ольга обвинила ее в продаже ребенка Смирнову. Тогда обвиняемыми по делу проходили также сам Смирнов, его секретарь Юлия Манаенкова, Светлана Безпятая и ее муж Андрей.

Свою вину Миримская не признает и считает дело заказным.

В 2015 году Миримская вошла в рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes, ее состояние тогда оценили в 100 миллионов долларов и поместили на 22-е место. От первого брака у Миримской есть трое взрослых детей.

Надя Бесчетникова