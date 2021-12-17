Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Захарой в аэропорту Вашингтона

Вадим Карасев

На этой неделе 46-летняя Анджелина Джоли летала в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями законодательной власти в США в Капитолии и обсудить с ними значимые вопросы. В столице кинозвезда надолго не задержалась — уже вчера ее засняли в аэропорту. Сопровождала Анджелину ее 16-летняя дочь Захара, которая оказывала поддержку своей матери в этой важной поездке.

В полет Джоли отправилась в элегантном образе. Она была одета в длинное черное пальто и кожаные ботильоны на каблуках. Большая бежевая сумка Salvatore Ferragamo завершила ее образ.





Анджелина Джоли с дочерью ЗахаройМариана Панкина