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Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Захарой в аэропорту Вашингтона

Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Захарой в аэропорту Вашингтона

На этой неделе 46-летняя Анджелина Джоли летала в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями законодательной власти в США в Капитолии и обсудить с ними значимые вопросы. В столице кинозвезда надолго не задержалась — уже вчера ее засняли в аэропорту. Сопровождала Анджелину ее 16-летняя дочь Захара, которая оказывала поддержку своей матери в этой важной поездке.

В полет Джоли отправилась в элегантном образе. Она была одета в длинное черное пальто и кожаные ботильоны на каблуках. Большая бежевая сумка Salvatore Ferragamo завершила ее образ.


Анджелина Джоли с дочерью Захарой
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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