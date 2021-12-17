Олеся Судзиловская показала, как выглядит абсолютно лысой
Сегодня, 23:05
Актриса Олеся Судзиловская поделилась кадрами, на которых позирует совсем без волос. Олеся Судзиловская сыграла роль, которая запомнится надолго. Она воплотила на экране образ Лебедя в проекте «Сказки Пушкина. Для взрослых» режиссера Натальи Кудряшовой. Для перевоплощения актрисы в сказочного персонажа требовался ежедневный многочасовой грим. Но результат того стоил, ведь Судзиловская стала совершенно неузнаваемой. Олеся сделала несколько фото в образе на телефон еще во время съемок, но поделиться ими смогла только сейчас. До этого её руки были связаны контрактными обязательствами. Когда премьера прошла, актриса смогла поделиться с публикой необычным опытом съемок в «облысевшем» виде.
Олеся Судзиловская Стоит отметить, что поклонники привыкли видеть Судзиловскую красавицей и к таким изменениям в имидже были не готовы. Многие написали о том, что Олеся без волос выглядит отталкивающе. Однако самой актрисе понравилось, что эта работа открыла в ней новые грани. «Вот она моя Царевна Лебедь после ядерного взрыва, лысая, вся в перьях, торчащих из пуховика, с нервным тиком и заикающаяся. Наташенька! Спасибо тебе большое, за «вскрытие» меня самой, за создание атмосферы и просто физических условий для исполнения, спасибо, что добилась, что была со мной! Как же мы нахохотались, и не только в той сцене»,— поделилась эмоциями актриса.
Олеся Судзиловская Олеся, между прочим, очень внимательна к своей внешности, поэтому на реальную стрижку налысо не решилась. Для преображения использовалась специальная накладка, под которую гримеры прятали волосы Судзиловской.
По материалам: z-aya