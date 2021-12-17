Олеся Судзиловская показала, как выглядит абсолютно лысой

Актриса Олеся Судзиловская поделилась кадрами, на которых позирует совсем без волос. Олеся Судзиловская сыграла роль, которая запомнится надолго. Она воплотила на экране образ Лебедя в проекте «Сказки Пушкина. Для взрослых» режиссера Натальи Кудряшовой. Для перевоплощения актрисы в сказочного персонажа требовался ежедневный многочасовой грим. Но результат того стоил, ведь Судзиловская стала совершенно неузнаваемой. Олеся сделала несколько фото в образе на телефон еще во время съемок, но поделиться ими смогла только сейчас. До этого её руки были связаны контрактными обязательствами. Когда премьера прошла, актриса смогла поделиться с публикой необычным опытом съемок в «облысевшем» виде.Олеся Судзиловская Стоит отметить, что поклонники привыкли видеть Судзиловскую красавицей и к таким изменениям в имидже были не готовы. Многие написали о том, что Олеся без волос выглядит отталкивающе. Однако самой актрисе понравилось, что эта работа открыла в ней новые грани. «Вот она моя Царевна Лебедь после ядерного взрыва, лысая, вся в перьях, торчащих из пуховика, с нервным тиком и заикающаяся. Наташенька! Спасибо тебе большое, за «вскрытие» меня самой, за создание атмосферы и просто физических условий для исполнения, спасибо, что добилась, что была со мной! Как же мы нахохотались, и не только в той сцене»,— поделилась эмоциями актриса.Олеся Судзиловская Олеся, между прочим, очень внимательна к своей внешности, поэтому на реальную стрижку налысо не решилась. Для преображения использовалась специальная накладка, под которую гримеры прятали волосы Судзиловской.