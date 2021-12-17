Открытие ледовых маршрутов вдоль Байкала откладывается и-за тонкого льда

Открытие зимних ледовых маршрутов вдоль западного берега Байкала, в том числе в проливе Малое Море, рекомендовано отложить на более позднее время. Передвигаться по акватории опасно даже пешком: лёд неоднородный, становление ледового покрытия продолжается. Об этом предупредил Центр ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области, сообщается на сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Предупреждение от спасателей поддерживают и гидрометеорологи: по последним данным Иркутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, «на озере Байкал местами отмечаются забереги», на других водоёмах Прибайкалья толщина льда от пяти до 25 сантиметров меньше нормы.

В связи с этим, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» предупреждает посетителей Прибайкальского национального парка и жителей населённых пунктов, находящихся в границах особо охраняемой природной территории: выход на неокрепший лёд — опасен! Особое внимание стоит уделить детям, их пребывание у воды без сопровождения взрослых недопустимо.

В выходные в Иркутской области ожидается переменная облачность, небольшой снег, в западных и центральных районах местами умеренный снег, ветер до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью -10,-15, при прояснении -20,-25, днем -5,-10, местами до -20. В течение суток в северных районах -26,-31, при прояснении -31,-36, в Братском районе при облачной погоде -16,-21, в Катангском районе -36,-41, местами -46,-51.

В Иркутске — переменная облачность, без существенных осадков, возможен слабый снег, ветер до 8 метров в секунду. Температура ночью -16,-18, днём -5,-7.

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