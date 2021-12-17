Первые превью кампании CrossFireX — критики не в восторге





Ограниченному количеству изданий предоставили доступ к нескольким миссиям сюжетной кампании игры CrossFireX. Это проект, который должен выйти 10 февраля 2022 года на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Сюжетная одиночная кампания будет представлена в день релиза эксклюзивно на консолях Xbox, более нигде ее выпуск не заявлен.

Журналисты IGN опубликовали свое раннее превью, которое можно видеть ниже. Они остались далеко не в восторге от игры. По их словам, игра буквально «застряла в эпохе Xbox 360». Сюжетная кампания показалась журналистам скучной и наполненной «устаревшими шаблонами». Геймплей они называют скучным, врагов банальными и «не особенно умными — они идут прямо под ваши пули». Журналисты IGN отмечают, что в игре нет того драйва, который был в трейлерах кампании CrossFireX.

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Несколько скрншотов из игры:

Другие журналисты, которые опробовали игру, тоже не остались в восторге. Цитата портала gamespew:

Похоже, что CrossfireX не хватает чего-то, что обычно делает игру Remedy такой увлекательной. История, конечно, кажется интересной, и игровой процесс солидный, но нет ничего, что выделялось бы ее как нечто особенно уникальное; нет «крючка», который заставляет вас оставаться перед экраном.

Отметим, что пока журналисты получили доступ не к полной версии кампании CrossFireX, а только к нескольким начальным миссиям. При этом, как стало известно ранее, в игре будет две кампании.

Напомним, что сюжетный режим CrossFireX разрабатывала студия Remedy — создатели Control и Alan Wake.