Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Первые превью кампании CrossFireX — критики не в восторге

Первые превью кампании CrossFireX — критики не в восторге


Ограниченному количеству изданий предоставили доступ к нескольким миссиям сюжетной кампании игры CrossFireX. Это проект, который должен выйти 10 февраля 2022 года на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Сюжетная одиночная кампания будет представлена в день релиза эксклюзивно на консолях Xbox, более нигде ее выпуск не заявлен.

Журналисты IGN опубликовали свое раннее превью, которое можно видеть ниже. Они остались далеко не в восторге от игры. По их словам, игра буквально «застряла в эпохе Xbox 360». Сюжетная кампания показалась журналистам скучной и наполненной «устаревшими шаблонами». Геймплей они называют скучным, врагов банальными и «не особенно умными — они идут прямо под ваши пули». Журналисты IGN отмечают, что в игре нет того драйва, который был в трейлерах кампании CrossFireX.


Watch this video on YouTube

Несколько скрншотов из игры:




Другие журналисты, которые опробовали игру, тоже не остались в восторге. Цитата портала gamespew:

Похоже, что CrossfireX не хватает чего-то, что обычно делает игру Remedy такой увлекательной. История, конечно, кажется интересной, и игровой процесс солидный, но нет ничего, что выделялось бы ее как нечто особенно уникальное; нет «крючка», который заставляет вас оставаться перед экраном.

Отметим, что пока журналисты получили доступ не к полной версии кампании CrossFireX, а только к нескольким начальным миссиям. При этом, как стало известно ранее, в игре будет две кампании.

Напомним, что сюжетный режим CrossFireX разрабатывала студия Remedy — создатели Control и Alan Wake.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

ЦБ планирует сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках
ЦБ планирует сделать бесплатными переводы между своими счетами в
Первые превью кампании CrossFireX — критики не в восторге
Первые превью кампании CrossFireX — критики не в восторге
Игра Queen’s Quest 5 доступна бесплатно на Xbox
Игра Queen’s Quest 5 доступна бесплатно на Xbox
Вредные последствия мутаций компенсируются у древесного гриба другими мутациями
Вредные последствия мутаций компенсируются у древесного гриба другими
16 случаев, когда люди подошли к созданию новогоднего наряда с фантазией и юмором, чем позабавили всех вокруг
16 случаев, когда люди подошли к созданию новогоднего наряда с
Kraken Ventures привлекла $65 млн для инвестиций в криптостартапы
Kraken Ventures привлекла $65 млн для инвестиций в криптостартапы
В Китае видеоплатформам запретили публиковать видео о криптовалютах и майнинге
В Китае видеоплатформам запретили публиковать видео о криптовалютах и
SEC перенесла решения по заявкам Bitwise и Grayscale на запуск биткоин-ETF
SEC перенесла решения по заявкам Bitwise и Grayscale на запуск
Polygon и сооснователь Reddit учредили фонд на $200 млн
Polygon и сооснователь Reddit учредили фонд на $200 млн
Forklog и ChessNFT подвели итоги конкурса
Forklog и ChessNFT подвели итоги конкурса
Американское подразделение Binance наняло бывшего топ-менеджера Intel
Американское подразделение Binance наняло бывшего топ-менеджера Intel
Модный дайджест: от коллекции купальников Ренаты Литвиновой до одежды с индикатором уровня стресса
Модный дайджест: от коллекции купальников Ренаты Литвиновой до одежды

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Balancer и Aave запустили DeFi-пулы нового поколения
Balancer и Aave запустили DeFi-пулы нового поколения
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах
Программа капремонта школ станет импульсом для включения родительского сообщества в вопросы образования - Сергей Кравцов
Программа капремонта школ станет импульсом для включения

Еще по теме

Посмотреть на геймплей кампании CrossfireX можно в новом видео
Объявлена дата релиза CrossfireX — 10 февраля 2022 года
В эксклюзивном для Xbox шутере CrossFireX будет две сюжетные кампании
Digital Foundry: как работает кампания Halo Infinite на Xbox Series X | S