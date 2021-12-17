Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать перк для Vigor





Новый перк добавили в подписку Game Pass Ultimate — это набор для условно-бесплатной игры Vigor. Игроки могут с помощью данного набора получить уникальную униформу и сумку в игре. Забрать перк можно до 16 марта 2022 года — из приложения Game Pass.

Новые перки стали доступны подписчикам Game Pass Ultimate

Vigor — это условно-бесплатная игра от студии Bohemia Interactive (создатели DayZ). Изначально Vigor был консольным эксклюзивом Xbox, потом игра вышла на новых платформах. В игре предстоит выживать в послевоенной Норвегии.

Отметим, что игра Vigor активно развивается, недавно проект получил крупное обновление Chronicles: Vengeance с сюжетом и новой картой. Кроме того, в этом году разработчики улучшили проект на приставках Xbox Series X | S.

Vigor

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Переживите апокалипсис в послевоенной Норвегии. Vigor — это бесплатная игра в жанре «стреляй и грабь». Убивайте и грабьте врагов в жест…

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