Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать перк для Vigor

Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать перк для Vigor


Новый перк добавили в подписку Game Pass Ultimate — это набор для условно-бесплатной игры Vigor. Игроки могут с помощью данного набора получить уникальную униформу и сумку в игре. Забрать перк можно до 16 марта 2022 года — из приложения Game Pass.

Новые перки стали доступны подписчикам Game Pass Ultimate

Vigor — это условно-бесплатная игра от студии Bohemia Interactive (создатели DayZ). Изначально Vigor был консольным эксклюзивом Xbox, потом игра вышла на новых платформах. В игре предстоит выживать в послевоенной Норвегии.

Отметим, что игра Vigor активно развивается, недавно проект получил крупное обновление Chronicles: Vengeance с сюжетом и новой картой. Кроме того, в этом году разработчики улучшили проект на приставках Xbox Series X | S.


Watch this video on YouTube

Vigor

Переживите апокалипсис в послевоенной Норвегии. Vigor — это бесплатная игра в жанре «стреляй и грабь». Убивайте и грабьте врагов в жест…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Полиция задержала иркутянина, шесть лет назад убившего и закопавшего друга
Полиция задержала иркутянина, шесть лет назад убившего и закопавшего
На стройплощадке на улице Якоби в Иркутске горел мусор
На стройплощадке на улице Якоби в Иркутске горел мусор
В приложении СберСтрахования теперь можно оценить уровень своей страховой защиты
В приложении СберСтрахования теперь можно оценить уровень своей
В Тулуне суд отправил на 8 лет в колонию мужчину за избиение жены до смерти
В Тулуне суд отправил на 8 лет в колонию мужчину за избиение жены до
В Иркутске выставили на продажу развлекательный комплекс «Ерши» за 450 миллионов рублей
В Иркутске выставили на продажу развлекательный комплекс «Ерши» за
En+ Group оказала содействие в съемках документального фильма о Байкале
En+ Group оказала содействие в съемках документального фильма о
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl передумали добавлять NFT в игру
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl передумали добавлять
700+ игр и DLC для Xbox со скидками — стартовала зимняя распродажа
700+ игр и DLC для Xbox со скидками — стартовала зимняя распродажа
Сюжет сериала Halo получит отдельный канон от игр и книг
Сюжет сериала Halo получит отдельный канон от игр и книг
Бесплатное DLC Riley’s Return уже доступно для Lonely Mountains: Downhill на Xbox
Бесплатное DLC Riley’s Return уже доступно для Lonely Mountains:
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать перк для Vigor
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать перк для Vigor
Польский военный попросил убежище в Белоруссии
Польский военный попросил убежище в Белоруссии

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха

Еще по теме

Два новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Новые перки стали доступны подписчикам Game Pass Ultimate
3 новых перка доступны по Xbox Game Pass Ultimate игрокам
Эксклюзивные бонусы в Halo Infinite для подписчиков Game Pass Ultimate уже доступны