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Полезные свойства песчаного бессмертника и сферы его применения

Полезные свойства песчаного бессмертника и сферы его применения

Это растение известно многим, но есть и те, кто о нем ничего не слышал. Эксперты рассказали о его энергетике, целебных и магических свойствах, чтобы вы могли воспользоваться ими в нужный момент.


Существует множество растений, которые привлекают благополучие и защищают от бед. Песчаный бессмертник является одним из таких растений. Изучите внимательно его свойства, ведь он может быть для вас весьма полезным.

Основные целебные свойства песчаного бессмертника

Это многолетнее растение с очень приятным запахом, именуемое также сухоцветом. Его можно найти в лесу или на полях по всей России. Раньше оно применялось народными целителями, но его полезные свойства были доказаны и официальной медициной. Именно поэтому песчаный бессмертник, а, точнее, его желтые сушеные цветки можно купить в аптеке.

При желании вы можете посадить бессмертник дома, но лучше при возможности сразу высадить его в открытый грунт на участке или в огороде. В таком случае растение будет радовать вас красотой летом и наличием зимой сушеных цветов, готовых в любой момент помочь в борьбе с недугами.

Среди основных целебных свойств этого растения можно выделить его способность к лечению печени и желчного пузыря. Это растение улучшает работу ЖКТ и помогает переваривать пищу, является действенным антигельминтным средством. Также у него есть некоторый успокаивающий эффект. Его химический состав включает флавоноиды, гликозиды, каратиноиды, смолы, дубильные вещества, витамины и минеральные вещества.


Стоит помнить о том, что бессмертник обладает целым рядом противопоказаний. Например, его нельзя принимать беременным и кормящим женщинам и детям до 12 лет. Это довольно сильное лечебное средство, перед приемом которого необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить своему здоровью.

Это очень красивое растение, поэтому его нередко используют в ландшафтном дизайне, во флористике. Также песчаный бессмертник применяют в борьбе с молью и насекомыми.

Использование песчаного бессмертника в магии

Издревле это растение называли растением добра. Оно несет в мир тепло и любовь, поэтому его полезно выращивать как на участке, так и дома. В ветки и цветки бессмертника, разложенные по углам дома в мешочки, вселяются души умерших людей. Делают они это лишь в определенные периоды времени — например, в родительские субботы.

Это растение с солнечной энергией, поэтому оно дарит людям хорошее настроение. Его можно и срывать и ставить дома в вазы, причем даже без воды. Растение даже после засыхания сохраняет очень красивый внешний вид и приятный запах.

В древности бессмертник, сорванный зимой, считался очень мощным талисманом для путешественников. В современном мире эксперты в области эзотерики считают, что совсем не обязательно срывать его зимой. Положите сухую веточку с цветками в сумку, чтобы в пути вас не настигли неприятности, а перед выходом из дома произнесите заговор: «Бессмертник светлый, бессмертник добрый. Дай мне сил в этот путь долгий».


Отваром из бессмертника нужно умываться в свой день рождения, чтобы продлить молодость, привлечь удачу и стать успешнее в любви. Ранним утром три раза умывают лицо, произнося при этом: «Стану красивее, умнее и мудрее. Чур старость, чур болезни и невзгоды. Да не будет рядом со мной плохой погоды».

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По материалам: dailyhoro.ru

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