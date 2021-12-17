Полиция задержала иркутянина, шесть лет назад убившего и закопавшего друга

Следственный отдел по Куйбышевскому району города Иркутск СУ СК России по Иркутской области предъявил обвинение 45-летнему мужчине в убийстве. Мужчину задержали следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска в Забайкальском крае 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре 2015 года приятели отдыхали на берегу реки Ушаковка в Иркутске, распивая алкоголь. Между ними произошла драка, один из мужчин схватил топор и ударил другого по голове. Потерпевший скончался на месте. Мужчина закопал тело и скрылся.

Останки погибшего 21-летнего иркутянина были обнаружены лишь в 2017 году. Генетическая экспертиза установила личность погибшего, числившегося без вести пропавшим. Тогда выйти на след преступника не удалось. Следователи СК, криминалисты и оперативники установили, что у погибшего имелась банковская карта, которой пользовались до истечения срока действия. Таким образом, вычислили человека, который снимал с карты чужие деньги. Им оказался житель Читы, ранее проживавший в Иркутске.

Судом заключил подозреваемого под стражу. На допросе он признался следователям в убийстве, подробно описав обстоятельства преступления. Ему предъявлено обвинение в убийстве.