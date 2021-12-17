Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Полиция задержала иркутянина, шесть лет назад убившего и закопавшего друга

Полиция задержала иркутянина, шесть лет назад убившего и закопавшего друга

Следственный отдел по Куйбышевскому району города Иркутск СУ СК России по Иркутской области предъявил обвинение 45-летнему мужчине в убийстве. Мужчину задержали следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска в Забайкальском крае 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре 2015 года приятели отдыхали на берегу реки Ушаковка в Иркутске, распивая алкоголь. Между ними произошла драка, один из мужчин схватил топор и ударил другого по голове. Потерпевший скончался на месте. Мужчина закопал тело и скрылся.

Останки погибшего 21-летнего иркутянина были обнаружены лишь в 2017 году. Генетическая экспертиза установила личность погибшего, числившегося без вести пропавшим. Тогда выйти на след преступника не удалось. Следователи СК, криминалисты и оперативники установили, что у погибшего имелась банковская карта, которой пользовались до истечения срока действия. Таким образом, вычислили человека, который снимал с карты чужие деньги. Им оказался житель Читы, ранее проживавший в Иркутске.

Судом заключил подозреваемого под стражу. На допросе он признался следователям в убийстве, подробно описав обстоятельства преступления. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

# Актуальные новости

По материалам: irk

Последние новости

Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас
Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас
В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy
В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy
Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с потребностями экономики - Сергей Кравцов
Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с
В «Смене» стартовали четыре образовательные программы
В «Смене» стартовали четыре образовательные программы
В центре «IT-куб. Норильск» прошел IT-фестиваль IT-WEEKEND|NORILSK 2k21
В центре «IT-куб. Норильск» прошел IT-фестиваль IT-WEEKEND|NORILSK
С 2022 года в Подмосковье стартует пилотный проект «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада»
С 2022 года в Подмосковье стартует пилотный проект «Подмосковный
Кристина Асмус с дочерью месяц провела в больнице
Кристина Асмус с дочерью месяц провела в больнице
Анастасия Макеева сообщила, что поменяла фамилию
Анастасия Макеева сообщила, что поменяла фамилию
Наталья Антонова рассказала, как легко похудеть за сто рублей
Наталья Антонова рассказала, как легко похудеть за сто рублей
Наталья Медведева опозорилась в пьяном виде
Наталья Медведева опозорилась в пьяном виде
Виктория Дайнеко по слухам закрутила роман с молодым актером
Виктория Дайнеко по слухам закрутила роман с молодым актером
Альбина Джанабаева высказалась о своих детях
Альбина Джанабаева высказалась о своих детях

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха

Еще по теме

СК завершил расследование убийства 15-летней давности в Шелехове
В Иркутске мужчина из ревности пытался сжечь подругу и ее приятеля
В Иркутске задержали подозреваемую в убийстве знакомого и покушении на убийство его 17-летнего сына
В Слюдянке будут судить сторожа охотничьих угодий, застрелившего рыбака