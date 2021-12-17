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Польский военный попросил убежище в Белоруссии

Польский военный попросил убежище в Белоруссии

Военнослужащий армии Польши попросил политическое убежище в Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК).

"В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в республике Белоруссия", - говорится в заявлении ГПК.

Там отметили, что белорусские пограничники остановили 25-летнего поляка вечером 16 декабря на участке заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.

"Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши", - уточнили в погранслужбе Белоруссии.

Ранее стало известно, что сбежавший из Белоруссии в Польшу авиадиспетчер дал показания по делу о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске.

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По материалам: uposters.ru

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