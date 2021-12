Polygon и сооснователь Reddit учредили фонд на $200 млн

Венчурная компания соучредителя Reddit Алексиса Оганяна — Seven Seven Six — совместно с проектом Polygon (MATIC) создали фонд в размере $200 млн для инвестиций в проекты, находящиеся «на пересечении социальных сетей и Web 3.0».

Here we go 🙌 @sevensevensix is teaming up with @0xPolygon to find the next projects creating the future of social media and Web3.



Excited to see what infrastructure people are building in Web3. We’re just at the starting line. https://t.co/Uo26jUQSUO