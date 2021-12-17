Порнхаб подвёл статистику просмотра порно за 2021 год

Порносайт Pornhub подвёл итоги 2021 года, опубликовав отчёт с главными трендами, популярными поисковыми запросами и статистикой.Список самых популярных порнозвёзд возглавила американская модель Лана Роудс. Третье место заняла россиянка под псевдонимом Eva Elfie. В прошлом году она также вошла в пятёрку самых популярных актрис на сайте.Согласно статистике, Соединённые Штаты стали страной с самым большим ежедневным трафиком. Затем следуют Великобритания, Япония, Франция и Италия. Украина заняла 14 место, Россия — 18-е. В среднем россиянин проводит на сайте 8 минут 13 секунд. Также граждане страны стали чаще искать БДСМ-порно и хентай.Список самых просматриваемых категорий возглавили «японское» (среди мужчин) и «лесбиянки» (среди женщин). Женская аудитория сайта в 2021 году увеличилась на 35%, а мужская — на 5%.Запросы по странам