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Порнхаб подвёл статистику просмотра порно за 2021 год

Порнхаб подвёл статистику просмотра порно за 2021 год
Порносайт Pornhub подвёл итоги 2021 года, опубликовав отчёт с главными трендами, популярными поисковыми запросами и статистикой.

Список самых популярных порнозвёзд возглавила американская модель Лана Роудс. Третье место заняла россиянка под псевдонимом Eva Elfie. В прошлом году она также вошла в пятёрку самых популярных актрис на сайте.



Согласно статистике, Соединённые Штаты стали страной с самым большим ежедневным трафиком. Затем следуют Великобритания, Япония, Франция и Италия. Украина заняла 14 место, Россия — 18-е. В среднем россиянин проводит на сайте 8 минут 13 секунд. Также граждане страны стали чаще искать БДСМ-порно и хентай.



Список самых просматриваемых категорий возглавили «японское» (среди мужчин) и «лесбиянки» (среди женщин). Женская аудитория сайта в 2021 году увеличилась на 35%, а мужская — на 5%.




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По материалам: Sivator

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