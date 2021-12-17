Приметы в канун Нового года: что нельзя делать перед праздником

Вадим Карасев

Встретить Новый год в отличном настроении и привлечь удачу помогут народные приметы. Они позволят избежать тех дел, которые способны разрушить везение и доставить множество хлопот.

Народные приметы есть на все случаи жизни, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мудрости поколений, чтобы обрести счастье и везение. В канун Нового года стоит воздержаться от некоторых дел, чтобы не оттолкнуть удачу.

Занимать деньги перед Новым годом — к убыткам. Для того, чтобы финансовая удача не покидала, нужно раздавать долги и не брать чужих денег.Перед Новым годом нельзя ссориться, иначе весь год пройдет в конфликтах.В канун Нового года никому не говорят о своих планах, чтобы не сглазили.Встретить Новый год в грязном жилище — к убыткам.По примете в канун Нового года нельзя браться за рукоделие: штопку, пришивание пуговиц, вязание, вышивание лучше оставить до более благоприятного времени.В последний день уходящего года нельзя покупать новую обувь и кухонную утварь, иначе удачи весь год не будет.Нельзя встречать Новый год за пустым столом, иначе в семье не будет достатка.По примете в канун праздника слезы лить — к печалям на весь год.