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Приметы в канун Нового года: что нельзя делать перед праздником

Приметы в канун Нового года: что нельзя делать перед праздником

Встретить Новый год в отличном настроении и привлечь удачу помогут народные приметы. Они позволят избежать тех дел, которые способны разрушить везение и доставить множество хлопот.


Народные приметы есть на все случаи жизни, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мудрости поколений, чтобы обрести счастье и везение. В канун Нового года стоит воздержаться от некоторых дел, чтобы не оттолкнуть удачу.


Занимать деньги перед Новым годом — к убыткам. Для того, чтобы финансовая удача не покидала, нужно раздавать долги и не брать чужих денег.
Перед Новым годом нельзя ссориться, иначе весь год пройдет в конфликтах.
В канун Нового года никому не говорят о своих планах, чтобы не сглазили.
Встретить Новый год в грязном жилище — к убыткам.
По примете в канун Нового года нельзя браться за рукоделие: штопку, пришивание пуговиц, вязание, вышивание лучше оставить до более благоприятного времени.
В последний день уходящего года нельзя покупать новую обувь и кухонную утварь, иначе удачи весь год не будет.
Нельзя встречать Новый год за пустым столом, иначе в семье не будет достатка.
По примете в канун праздника слезы лить — к печалям на весь год.
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По материалам: dailyhoro.ru

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