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Регионы попросили поторопиться с подготовкой планов по адаптации к изменению климата

Регионы попросили поторопиться с подготовкой планов по адаптации к изменению климата

11:45  Автор: Юлия Сапрыгина



Изначально субъекты должны были представить планы по адаптации к изменениям климата до 30 сентября. Теперь этот срок перенесён на 10 мая. При этом 42 процента регионов не начали такую работу, или не представили информацию о подготовке планов в Совет Федерации. Такую информацию озвучили на заседании секции «Экология и охрана окружающей среды» экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 17 декабря.

«На сегодняшний день 42 процента регионов не начали разработку планов или не предоставили такую информацию в Совет Федерации», — сообщила Наталья Соколова, руководитель секции экологии и охраны окружающей среды экспертного совета.

Ещё в девяти регионах только начали сбор информации, в 38 субъектах идёт разработка таких документов, сообщила Соколова. И только два региона — Москва и Курская область — уже согласовали планы, рассказала она.

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В нерасторопности регионов отчасти виноваты и федеральные ведомства, отметила эксперт. Так, Минсельхоз не представил федеральные отраслевые риски.

«А именно на основе них регионы, в том числе, должны готовить собственные планы», — подчеркнула Соколова.

Кроме того, Росгидромет дает всю информацию только на возмездной основе. «Но у регионов нет денег на покупку такой информации», — сообщила эксперт.

В связи с этим участники экспертного совета предложили рассмотреть вопрос о безвозмездной передаче такой информации субъектам. Самим регионам велено поторопиться. До окончания срока сдачи планов осталось менее полугода, напомнили в Совете Федерации.



#экология


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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