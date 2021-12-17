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Регулятор разрешил кредитным союзам США работать с криптовалютами

Регулятор разрешил кредитным союзам США работать с криптовалютами


Национальное управление кредитных союзов США (NCAU) разрешило своим членам  заключать партнерские отношения со сторонними организациями для добавления возможности покупки, продажи и хранения криптовалют.


NCAU выполняет в отношении кредитных союзов (FICU) с застрахованными на федеральном уровне счетами ту же роль, что OCC в отношении национальных банков США.


FICU для заключения подобных соглашений потребуется разработать эффективные методы оценки рисков, их мониторинга и контроля. В NCAU предупредили, что некоторые виды деятельности могут попасть под надзор FinCEN, SEC, CFTC или других ведомств.


Регулятор предупредил, что по мере развития цифровых активов и технологий могут потребоваться дополнительные рекомендации.


«Кредитные союзы наблюдают отток средств на биткоин-биржи. Многие клиенты предпочли бы получить первый опыт работы с криптовалютами, доверяя традиционному финансовому учреждению. Новые правила позволят кредитным союзам добавить новый источник доходов. Мне бы не хотелось, чтобы из-за борьбы с инновациями эти структуры проиграли конкуренцию», — заявил CoinDesk Кайл Хауптман, вице-председатель NCAU.


Регулятор предупредил, что связанные с цифровыми активами продукты не получат страхование. FICU не должны вводить в заблуждение относительно их характера и присущих рисков.


Напомним, ОСС пообещало в 2022 году представить дополнительные рекомендации касательно интеграции криптовалют в продуктовые линейки банков.


В мае стартовал «межведомственный спринт» с участием ФРС, FDIC и OCC, который продолжится в 2022 году. Результатом этих усилий станет определение зон ответственности каждого регулятора и выстраивание механизма сотрудничества.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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