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Роман Абрамович приобрел прибрежный участок со стадионом в Геленджике

Роман Абрамович приобрел прибрежный участок со стадионом в Геленджике

Инвестиционная компания Романа Абрамовича Millhouse приобрела участок бывшего стадиона "Спартак" в Геленджике размером более чем в два гектара и стоимостью порядка 300—400 млн рублей, сообщает РБК.

Учитывая расположение земли в зоне общественно-деловой застройки, эксперты предполагают, что она может быть использована для возведения гостиницы или комплекса апартаментов общей площадью около 40—50 тыс. кв. м, а объем инвестиций в проект может составить до 4,5 млрд рублей.

Ранее на территории "Спартака" планировалось построить торгово-развлекательный комплекс с инвестициями в 1,8 млрд рублей, но работы так и не начались.

В начале года стало известно, что Абрамович намерен заняться развитием внутреннего туризма в Геленджике, и прежде всего 55-летнего миллиардера интересует создание люксового гостиничного комплекса с виноградником. Он уже успел стать учредителем управляющих компаний "Норд Эстейт" и "Юг Эстейт", основной вид деятельности которых — управление недвижимостью. Также он якобы присматривался к компании "Шато де Талю", выпускающей вино, — общая площадь ее виноградников составляет 101 гектар.

Осенью в Геленджике при поддержке Абрамовича прошел фестиваль "Сезоны", что тоже говорит о намерении олигарха вкладываться в регион.


Роман Абрамович и Софья Капкова на фестивале "Сезоны"
Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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