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Россельхознадзор выдал Иркутскому цирку лицензию на продолжение деятельности

Россельхознадзор выдал Иркутскому цирку лицензию на продолжение деятельности

Иркутский цирк получил бессрочную лицензию по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Документ выдан на основании результатов внеплановой проверки, успешно пройденной специалистами Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия по заявлению Иркутского цирка. Информация о лицензии внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора.

На сегодняшний день в Приангарье выдано четыре лицензии на право осуществления данной деятельности. Кроме Иркутского цирка лицензию получили Иркутский нерпинарий «Аквариум Байкальской нерпы», Байкальский музей Иркутского научного центра в Листвянке и "Общество любителей животных «Конный мир» в Братске. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Россельхознадзор на протяжении 2021 года проводит работу по выдаче лицензий на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации, а также индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных. С 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не допускается.

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По материалам: irk

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