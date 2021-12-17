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Ростина Бенама назначили председателем CFTC

Ростина Бенама назначили председателем CFTC


Сенат США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Ростина Бенама на пост главы Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).


Чиновник исполнял обязанности председателя регулятора с января после смены администрации Белого дома и ухода с этой должности Хита Тарберта. До этого Бенам работал комиссаром CFTC.


Под руководством предыдущего главы ведомство утвердило определение доставки криптовалюты покупателю, объявило конкурс на создание инструментов для отслеживания незарегистрированных предложений деривативов, а также анонсировало разработку всестороннего регулирования цифровых активов.


В 2019 году Тарберт заявил, что цифровые активы не угрожают финансовой системе в отличие от глобального стейблкоина. Позже чиновник призвал ускорить легализацию криптовалют, а в вопросах регулирования руководствоваться более широкими принципами.


Напомним, в октябре во время слушаний в Конгрессе тогда еще кандидат на пост главы CFTC Бенам предложил наделить ведомство статусом главного федерального регулятора на рынке криптовалют.


Ранее он допустил, что криптовалюты «станут частью экономической практики любой страны», а также помогут в сокращении бедности и коррупции. 



# Экономика

По материалам: ForkLog

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