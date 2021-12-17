Ростина Бенама назначили председателем CFTC

Сенат США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Ростина Бенама на пост главы Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

Чиновник исполнял обязанности председателя регулятора с января после смены администрации Белого дома и ухода с этой должности Хита Тарберта. До этого Бенам работал комиссаром CFTC.

Под руководством предыдущего главы ведомство утвердило определение доставки криптовалюты покупателю, объявило конкурс на создание инструментов для отслеживания незарегистрированных предложений деривативов, а также анонсировало разработку всестороннего регулирования цифровых активов.

В 2019 году Тарберт заявил, что цифровые активы не угрожают финансовой системе в отличие от глобального стейблкоина. Позже чиновник призвал ускорить легализацию криптовалют, а в вопросах регулирования руководствоваться более широкими принципами.

Напомним, в октябре во время слушаний в Конгрессе тогда еще кандидат на пост главы CFTC Бенам предложил наделить ведомство статусом главного федерального регулятора на рынке криптовалют.

Ранее он допустил, что криптовалюты «станут частью экономической практики любой страны», а также помогут в сокращении бедности и коррупции.



