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С 2022 года в Подмосковье стартует пилотный проект «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада»

С 2022 года в Подмосковье стартует пилотный проект «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада»

Со следующего года в Подмосковье стартует пилотный образовательный проект «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Цель проекта – обеспечить преемственность между детсадом и школой и вовлечь родителей в образовательный процесс в детском саду», – сказала заместитель председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.

По словам Ирины Каклюгиной, проект будет реализован в 100 образовательных организациях.

«В рамках проекта детишки старших и подготовительных групп детского сада будут обучаться на современном инновационном оборудовании.  У детских садов появятся школы-партнеры, учителя которых будут проводить занятия для дошколят. Также будет организовано шефство от школьников. Такая работа поможет малышам лучше подготовиться к обучению в начальной школе. В перспективе этот проект охватит все детские сады в Московской области», – уточнила Ирина Каклюгина.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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