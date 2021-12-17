Самые древние статуи стоящего Будды в Китае найдены в провинции Шэньси

Вадим Карасев

Две статуи, которые оказались самыми ранними из известных статуй стоящего Будды, когда-либо найденных в Китае, были обнаружены в гробнице II века в районе деревни Ченьжень у города Сяньян. До этой находки археологи считали, что буддийские статуи появились в Китае лишь в период Шестнадцати государств (304–439 гг.).

Группа из Института археологии провинции Шэньси обнаружила статуи в мае во время раскопок семейного кладбища времен поздней династии Восточная Хань (25–220 гг.). Было исследовано шесть гробниц. Две бронзовые статуи Будды были обнаружены в северо-западном углу гробницы M3015. Одна статуя изображает Будду, стоящего на цветке лотоса. Ее высота — 10,5 см, а ширина у основания — 4,7 см. Гаутама Будда изображен с волосами, собранными в небольшой плоский пучок на макушке, и одетым в мантию, перекинутую с левого плеча на правое. Его левая рука согнута в локте, рука держится за угол одеяния. Правая рука повреждена. Вторая статуя представляет собой изображение Пяти Татхагат, пяти Будд, воплощающих различные аспекты принципа просветления. Ее высота составляет 15,8 см, а ширина — 6,4 см. Будды изображены сидящими на лотосах.

Лица, прически и одежда на обеих статуях типичны для буддийского искусства Гандхары (ныне часть Пакистана и Афганистана), но анализ сплава, использованного при их производстве, показал, что они изготовлены местными мастерами. Это означает, что буддийское искусство и иконография, переданные из Индии по Шелковому пути, прочно утвердились в Китае уже во II веке. По преданию, буддизм начал проникать в Китай во время правления императора Мин-ди династии Восточная Хань, правившего в 57–75 годах. В это время буддийские изображения появлялись на юго-западе и юго-востоке Китая, но только в качестве декоративных мотивов на зданиях и сооружениях.