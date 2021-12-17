Сергей Лазарев рассказал о причинах распада группы Smash!! и ссорах с Топаловым

Певец Сергей Лазарев раскрыл причины, по которым распался успешный дуэт с Владом Топаловым, и разрушилась их дружба. Сергей Лазарев и Влад Топалов в далекие «нулевые» организовали группу Smash!! и стали настоящими звездами. Однако справиться с нахлынувшей популярностью артисты, которым на тот момент не было и 20 лет, не смогли, и через три года коллектив распался из-за многочисленных конфликтов. Собственно, конец существованию Smash!! положил Лазарев, решивший начать сольную карьеру. Тогда же он перестал общаться с Топаловым, хотя поначалу они были очень дружны. Сейчас, спустя 20 лет после основания дуэта, артисты вновь поддерживают приятельские отношения и даже решили порадовать преданных фанатов, записав совместную песню впервые за много лет. Однако о прежних временах они все еще вспоминают с горечью и сожалением.Сергей Лазарев и Влад Топалов «Первое время мы были не разлей вода, потому что оба из «Непосед», с детства вместе. У нас даже была легенда, что мы двоюродные братья. И реально таковыми себя чувствовали, Влад — родной мне человек. Полтора-два года так и было, а потом начались ссоры, конфликты, скандалы, недопонимания. Головокружительный успех часто все это провоцирует. Постепенно мы страшно переругались, я вынужден был уйти и спустя полгода начал сольную карьеру. Болезненный расход, сложный для меня период — так как шел в никуда, при этом с дикими амбициями, желанием вопреки всему сделать что-то свое, доказать, что тоже на что-то способен и без коллектива», — рассказал Лазарев. Сергей подчеркивает, что нельзя винить его одного в распаде группы, свою роль внес и их продюсер Михаил Топалов. Ходят слухи, что не лучшим образом вел себя и Влад, в то время подсевший на наркотики.Сергей Лазарев и Влад Топалов «У нас был такой треугольник — папа Влада, Влад и я. И в какой-то момент наши дороги начали расходиться. Михаил Топалов сильно довлел над нами. Если раньше мы с Владом шли единым фронтом и всегда отстаивали одну позицию, то в какой-то момент и с ним разделились, и как лебедь, рак и щука начали тянуть в разные стороны», — объяснил артист. Так сложилось, что через 15 лет знаменитостям удалось оставить обиды в прошлом и возобновить общение. Сплотило их то, что они практически в одно время стали отцами: у Лазарева родился второй ребенок – дочь Анна, а у Топалова – первенец Михаил. «Только спустя, наверное, лет 15 начали вновь контактировать нормально. И сейчас стали еще лучшими друзьями, чем были когда-то. Повзрослели, нам нечего делить, общение вышло на какой-то новый уровень», - отметил певец в интервью StarHit.