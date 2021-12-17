Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц

Певец Сергей Жуков признался, что многие девушки пытались до него добраться, чтобы порезать. Звезда группы «Руки вверх!» оказался в чудовищной ситуации. Понадобилась экстренная помощь. Путь к славе в 90-е годы был тернист и полон неожиданностей. Став кумиром миллионов, Сергей Жуков получил успех, деньги, мощную любовь фанатов. Кроме того, в его жизнь вошли нездоровые люди. Музыкант заявил, что на гастролях приходилось часто обращаться к службе безопасности. Был составлен черный список лиц, которых нельзя подпускать близко. Охранники узнавали нежелательных гостей концертов по фото и выпроваживали вон. Сергей Жуков уверяет, что люди из черного списка несли потенциальную угрозу. «Они как раз были из разряда очень жестких, готовых на все девчонок — которые как раз и резали меня, чтобы кровь мою взять», — объяснил певец.Сергей Жуков Артист убежден, что современные тиктокеры с огромной аудиторией никогда не поймут то, что испытали «Руки вверх!» на пике популярности. «Они никогда не увидят, что такое 45 тысяч на стадионе, которые на тебя бегут. И хотят тебя облобызать, поцеловать и разорвать. Все, времена прошли», — выразился Сергей Жуков. Мужчина заговорил о случае, когда его кровь хлынула прямо на сцене. Как-то на выступлении к нему подбежала бешеная фанатка и полоснула тело артиста лезвием. Она успела собрать жидкость тряпкой и убежала прочь. Тогда Сергей Жуков решил, что девушка захотела его приворожить. Ему потребовалась срочная подмога ворожеи, чтобы не дать обряду состояться. «После концерта искал бабку полночи», — признался певец.