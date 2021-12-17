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Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с потребностями экономики - Сергей Кравцов

Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с потребностями экономики - Сергей Кравцов

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под председательством Президента России Владимира Путина, информирует Минпросвещения России.

Глава государства обратил особое внимание на проекты, связанные с развитием системы образования и подготовкой кадров, на выстраивание системы работы в регионах.

«В центре всей нашей государственной работы и в центре внимания агентства, конечно, должны быть люди – человек, его благополучие», – подчеркнул Владимир Путин.

Сергей Кравцов в своём докладе отметил, что Минпросвещения работает в контакте с АСИ по многим проектам, в том числе по организации здорового питания и дополнительного образования детей.

Одним из эффективных примеров совместной деятельности он назвал программу поддержки и совершенствования подготовки кадров в Северо-Кавказском федеральном округе. Реализация этой программы начнётся со следующего года.

Запланирована работа по нескольким направлениям: проведение массовых профориентационных мероприятий для школьников, оснащение колледжей современным оборудованием, создание 20 флагманских колледжей в рамках проекта «Профессионалитет» и поддержка педагогического корпуса (повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения).

«Мы ожидаем, что все названные меры в комплексе дадут нужный результат, а именно: система подготовки кадров будет полностью синхронизирована с потребностями экономики округа, что обеспечит максимальный уровень трудоустройства учеников и даст мощный импульс для развития экономики округа, так как развитие экономики напрямую связано с наличием высококвалифицированных кадров», – резюмировал Сергей Кравцов.

# Общество

По материалам: edu.ru

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