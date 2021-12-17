Сюжет сериала Halo получит отдельный канон от игр и книг





Сериал Halo должен выйти в 2022 году, но пока о нем мало информации. Было показано несколько тизеров, но основной сюжет все еще держится в секрете. Известно, что главным героем станет хорошо знакомый по играм Halo Мастер Чиф (его роль исполнил Пабло Шрайбер), и он будет противостоять ковенанту, но пока без подробностей.

Как заявила руководитель трансмедиа 343 Industries Кики Вулфкилл, сериал по Halo получит отдельный канон от игр и книг:

Мы называем канон, выбранный для сериала, Silver Timeline. Тем самым мы отличает его от основного канона. Это разделение даёт нам возможность развивать оба направления, чтобы они не сталкивались друг с другом и могли быть тем, чем они должны быть в соответствии со своим форматом.

The upcoming Halo TV show now has its own canon status! It falls under something called the "Halo Silver Timeline".



According to @k_wolfkill, this was done to help protect both the Core Canon and the TV show's story, letting each evolve to best suit the medium that they are on. pic.twitter.com/e3YAv5UDUm — Halopedia (@Halopedia) December 16, 2021



Отмечается, что в сериале Halo от Paramount игроки смогут «увидеть сторону Halo, которую нельзя раскрыть в игре».

Напомним, пока у сериала по Halo нет точной даты выхода, но уже ходят слухи, что он продлен на 2 сезон.

Watch this video on YouTube