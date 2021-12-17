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Сюжет сериала Halo получит отдельный канон от игр и книг

Сюжет сериала Halo получит отдельный канон от игр и книг


Сериал Halo должен выйти в 2022 году, но пока о нем мало информации. Было показано несколько тизеров, но основной сюжет все еще держится в секрете. Известно, что главным героем станет хорошо знакомый по играм Halo Мастер Чиф (его роль исполнил Пабло Шрайбер), и он будет противостоять ковенанту, но пока без подробностей.

Как заявила руководитель трансмедиа 343 Industries Кики Вулфкилл, сериал по Halo получит отдельный канон от игр и книг:

Мы называем канон, выбранный для сериала, Silver Timeline. Тем самым мы отличает его от основного канона. Это разделение даёт нам возможность развивать оба направления, чтобы они не сталкивались друг с другом и могли быть тем, чем они должны быть в соответствии со своим форматом.


Отмечается, что в сериале Halo от Paramount игроки смогут «увидеть сторону Halo, которую нельзя раскрыть в игре».

Напомним, пока у сериала по Halo нет точной даты выхода, но уже ходят слухи, что он продлен на 2 сезон.


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По материалам: newxboxone

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