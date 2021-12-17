Smartlands сменила название на Definder и запустила сайт definder.global

Группа компаний Smartlands сменила название на Definder в связи с расширением списка объектов для токенизации и географии бизнеса. Обновленная версия сайта доступна по адресу definder.global.

«Ребрендинг и запуск обновленного сайта связаны, в том числе с долгосрочными планами компании — созданием экосистемы проекта и фокусированием на DeFi-сегменте», — отметил председатель совета директоров Definder Мартин Берч.

Definder предоставляет инструменты для токенизации и инвестирования в недвижимость, объекты сельского хозяйства, малый и средний бизнес, произведения искусства, золото и стартапы.

Холдинг начал работу в 2017 году и провел первое STO в 2019 году. С помощью него владельцы студенческого общежития в Ноттингеме привлекли капитал на сумму 1 млн британских фунтов.

«После успешной токенизации недвижимости в Великобритании мы увидели огромный спрос на подобные услуги и поддержку со стороны клиентов. И компания, и наши амбиции переросли сферу недвижимости. Мы будем добавлять новые продукты для инвестирования, чтобы достичь цели — токенизации активов на $1 трлн», — прокомментировал CEO Definder Илья Образцов.

Основной продукт Definder — платформа для токенизакции недвижимости Smartlands на базе блокчейна Smarltands Network. Участники сети оплачивают транзакционные комиссии и получают вознаграждения за стейкинг в нативных токенах SLT. Они также используются для запуска KYC- и комплаенс-оракулов.

По словам Ильи Образцова, в 2021 году Definder расширил функциональность Smartlands. Разработчики создали криптокошелек для торговли и хранения SLT, провели несколько сделок по токенизации недвижимости и выплатили первые вознаграждения квалифицированным держателям токенов. В планах компании — запуск платформы для розничных инвесторов.

Напомним, Definder запустила Smarltands 14 мая 2021 года.



