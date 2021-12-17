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Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl передумали добавлять NFT в игру

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl передумали добавлять NFT в игру


На этой неделе разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl объявили, что планируют добавить в свой проект NFT. Создатели проекта хотели продавать при помощи криптографических токенов уникальную косметику для игры и еще некоторые возможности, которые не влияют на сам игровой процесс (как заявляли). Новость про NFT была негативно воспринята игроками, и студия отменила свое же решение.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выпустили официальное заявление, где сообщили, что «интересы фанатов и игроков являются главным приоритетом». Поэтому, как отмечают создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, принято решение отказаться от «всего, что связано с NFT» в игре.


Изначально у разработчиков из GSC Game World были планы создать «Метавселенную STALKER», которая будет поставляться вместе с игрой, давая возможность игрокам покупать, торговать и продавать NFT на тему S.T.A.L.K.E.R. 2. Некоторые из них включали бы трех внутриигровых NPC, которые были бы созданы путем сканирования лиц каждого из трех людей, владеющих одним из этих NPC NFT.

Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должен состояться 28 апреля 2022 года на Xbox Series X | S и PC.

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По материалам: newxboxone

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