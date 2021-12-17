Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Спрос россиян на оборудование для майнинга вырос в 14 раз

Спрос россиян на оборудование для майнинга вырос в 14 раз


Спрос жителей РФ на оборудование для добычи криптовалют в 2021 году существенно возрос, пишет "Ъ".


На платформе «Авито» за год интерес россиян к ASIC-майнерам в среднем вырос в 14 раз, а предложение - в 13 раз, отмечают специалисты. Устройства Antminer этой осенью искали в 11 раз чаще, а Whatsminer - в 23 раза. 


За девять месяцев 2021 года штучные продажи товаров для добычи криптовалют на Ozon также значительно увеличились - в 13 раз. В денежном эквиваленте — почти в 14 раз. 


Средняя стоимость оборудования для создания майнинг-ферм составила 117 900 рублей.


Лидерами продаж после Москвы и Санкт-Петербурга стали Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область.


На рынке также наблюдался дефицит видеокарт для майнинга, из-за чего цены на них возросли. За десять месяцев 2021 года рынок видеокарт вырос на 129,6% в денежном объеме, говорят аналитики.


Напомним, по данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, Россия является одним из мировых лидеров по объему вычислительных мощностей в сети биткоина.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Полиция задержала иркутянина, шесть лет назад убившего и закопавшего друга
Полиция задержала иркутянина, шесть лет назад убившего и закопавшего
На стройплощадке на улице Якоби в Иркутске горел мусор
На стройплощадке на улице Якоби в Иркутске горел мусор
В приложении СберСтрахования теперь можно оценить уровень своей страховой защиты
В приложении СберСтрахования теперь можно оценить уровень своей
В Тулуне суд отправил на 8 лет в колонию мужчину за избиение жены до смерти
В Тулуне суд отправил на 8 лет в колонию мужчину за избиение жены до
В Иркутске выставили на продажу развлекательный комплекс «Ерши» за 450 миллионов рублей
В Иркутске выставили на продажу развлекательный комплекс «Ерши» за
En+ Group оказала содействие в съемках документального фильма о Байкале
En+ Group оказала содействие в съемках документального фильма о
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl передумали добавлять NFT в игру
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl передумали добавлять
700+ игр и DLC для Xbox со скидками — стартовала зимняя распродажа
700+ игр и DLC для Xbox со скидками — стартовала зимняя распродажа
Сюжет сериала Halo получит отдельный канон от игр и книг
Сюжет сериала Halo получит отдельный канон от игр и книг
Бесплатное DLC Riley’s Return уже доступно для Lonely Mountains: Downhill на Xbox
Бесплатное DLC Riley’s Return уже доступно для Lonely Mountains:
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать перк для Vigor
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать перк для Vigor
Польский военный попросил убежище в Белоруссии
Польский военный попросил убежище в Белоруссии

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха

Еще по теме

В аэропорту «Борисполь» изъяли устройства для майнинга криптовалют
Эксперты рассказали о влиянии дефицита чипов на биткоин-майнеров
За 2021 год в Иркутской области украли майнеры на сумму 76 млн рублей
Продажи чипов Nvidia для майнинга рухнули на 60% по итогам третьего квартала