Спрос россиян на оборудование для майнинга вырос в 14 раз

Спрос жителей РФ на оборудование для добычи криптовалют в 2021 году существенно возрос, пишет "Ъ".

На платформе «Авито» за год интерес россиян к ASIC-майнерам в среднем вырос в 14 раз, а предложение - в 13 раз, отмечают специалисты. Устройства Antminer этой осенью искали в 11 раз чаще, а Whatsminer - в 23 раза.

За девять месяцев 2021 года штучные продажи товаров для добычи криптовалют на Ozon также значительно увеличились - в 13 раз. В денежном эквиваленте — почти в 14 раз.

Средняя стоимость оборудования для создания майнинг-ферм составила 117 900 рублей.

Лидерами продаж после Москвы и Санкт-Петербурга стали Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область.

На рынке также наблюдался дефицит видеокарт для майнинга, из-за чего цены на них возросли. За десять месяцев 2021 года рынок видеокарт вырос на 129,6% в денежном объеме, говорят аналитики.

Напомним, по данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, Россия является одним из мировых лидеров по объему вычислительных мощностей в сети биткоина.