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Татьяна Тарасова рассказала, как себя чувствует

Татьяна Тарасова рассказала, как себя чувствует
Тренер Татьяна Тарасова высказалась о своем самочувствии после госпитализации. На днях появилась новость о серьезных проблемах со здоровьем Татьяны Анатольевны, из-за чего она не смогла принять участие в съемке финального выпуска «Ледникового периода» на Первом канале. Вчера Тарасова вышла на связь с журналистами и призналась, что беспокоится не о чем, и с ней все хорошо. «Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство!» — заверила 74-летняя тренер «Спорт-Экспресс». Сейчас спортивные коллеги Татьяны Анатольевны буквально молятся за нее и желают скорейшего возвращения к привычной жизни. Так, на днях Илья Авербух так сильно распереживался за тренера, что не смог сдержать слез.
Татьяна Тарасова «Ледниковый период» — это то, что позволяет... Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее», — делился он на съемках очередного выпуска шоу, который прошел без Тарасовой. За Татьяну Анатольевну очень переживает ее ученик Алексей Ягудин. «Вся наша любовь с вами!» — подчеркнул фигурист. Обеспокоенность по поводу состояния тренера выразила также звезда «Ледникового периода» Женя Медведева. Фигуристка посвятила Тарасовой пост в соцсети. «Вчера на съемках финала «Ледникового периода» очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с вами и очень прошу каждого из вас пожелать здоровья великому тренеру и замечательному человеку», — отметила 22-летняя спортсменка.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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