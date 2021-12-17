Tencent покупает Turtle Rock Studios — разработчиков Back 4 Blood





Китайская инвестиционная компания Tencent объявила о покупке команды Turtle Rock Studios (известна по играм Back 4 Blood, Evolve, Left 4 Dead). Как отмечается в пресс-релизе по сделке, Turtle Rock Studios сохранит свою независимую деятельность со штаб-квартирой в Лейк-Форест (Калифорния). При этом, приобретение студии не повлияет на игру Back 4 Blood, которая была издана командой Warner Bros. Games.

Директор по стратегии Tencent Games Global Эдди Чан отмечает в прессе-релизе:

Мы большие поклонники игр Turtle Rock, особенно их удивительного подхода к созданию совместных онлайн-игр. Нам не терпится увидеть, что будет дальше, и мы рады быть частью их будущего.

Президент и генеральный директор Turtle Rock Studios Стив Голдштейн говорит о сделке: