Трейдер не исключил падения цены биткоина ниже $45 000

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов.

Всю последнюю неделю биткоин демонстрировал стремительное снижение. Разберем, какие перспективы открываются по движению первой криптовалюты и где стоит рассматривать сделки.

По четырехчасовой структуре биткоин находится в нисходящей тенденции. Коррекционная волна пришла в зону объемных плотностей, что уже косвенно свидетельствует о среднесрочном потенциале на продолжение восходящей динамики.

Глобально ожидания лонговые. Продавать активы в панике — нерациональное инвестиционное решение.

Рассмотрим более локальную структуру. Инструмент сформировал баланс с границами $49 500-$47 000 — BTC будет продолжать ротироваться в пределах этого диапазона.

Высока вероятность увидеть снижение после ротаций к уровню $44 250. О возможности реализации такого сценария говорит появление паттерна ​​«Absorption» по кумулятивной дельте. Это указывает на поглощение всей рыночной энергии лимитными плотностями.

Ожидание строится от продолжения баланса с выходом к $44 000, после чего возможно возобновление восходящей тенденции.



