В 2021 году в Петербурге изъято более 780 партий некачественных продуктов

18:44 Автор: Александра Медведева

В 2021 году в Санкт-Петербурге из оборота изъято больше 780 партий некачественной продукции объёмом более 236,5 тонн. Об этом 17 декабря на пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник отдела надзора за продукцией управления Роспотребнадзора по городу Инна Соколовская.

По её словам, ежегодно ведомством исследуется более 30 тысяч проб пищевой продукции. В 2021 году удельный вес проб, не соответствующих установленным требованиям, остаётся на уровне 2020 года и по санитарно-химическим показателям составляет 0,1 процента, по микробиологическим — 2,5 процента.

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«Наибольший удельный вес несоответствующей продукции по микробиологическим показателям приходится на мясо и птицу, на рыбную и молочную продукцию. По физико-химическим показателям в 2021 году объём некачественных продуктов составил 2,4 процента, что ниже, чем в целом по России — 3,9 процента. Наибольший удельный вес наблюдается среди молочной продукции — 3,3 проента и среди консервов», — сообщила представитель Роспотребнадзора.

Вместе с тем, в 2021 году управлением было проведено более 600 проб алкогольной продукции, но несоответствий нормам выявлено не было.

По ее словам, речь идёт об алкоголе, который реализуется легально, через торговые точки, имеющие лицензии. По её словам, исследование нелегально распространяемого алкоголя, в машинах или через Интернет, который может быть суррогатным, занимаются правоохранительные органы.





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Говоря о предновогоднем рынке продуктов, участники пресс-конференции сообщили, что цены на социально значимые продукты в городе не повышаются, даже если это невыгодно торговым сетям. Ведомство проводит мониторинг цен на социально значимую группу товаров, в частности, на сахар и подсолнечное масло.

Динамика по этим позициям отслеживается в течение полугода: «Цена для потребителя не изменилась», — заверила заместитель начальника отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы петербургского УФАС Полина Журавлева.

В свою очередь, председатель Комитета по торговле Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова пояснила, что торговые сети порой приобретают социальную значимую продукцию у производителей по более высокой цене, чем потом отпускают покупателям.

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«Торговая сеть порой вынуждена покупать продукцию, условно, по рублю, а продавать за 99 копеек. У поставщика может быть несколько видов аналогичной продукции. Где-то можно принять повышение цены, а где-то цена сохраняется, так как товар есть в списке социально значимых. Это пример разумного баланса и совместного труда участников рынка, позволяющего сдерживать инфляцию «на полке», — сказала Волкова.

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