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В 2023 году в Якутии пройдет Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты

В 2023 году в Якутии пройдет Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты

В 2023 году в рамках председательства России в Арктическом совете в Якутии пройдет Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты, сообщает пресс-служба Правительства Республики Саха (Якутия).

Глава республики Айсен Николаев поручил начать подготовку к международному мероприятию.

«На прошлой неделе я встречался с представителями России в Арктическом совете, этому уделяется большое внимание: составу участников, повестке. Уверен, мероприятие будет проведено на самом высоком уровне и позволит Якутии вписаться в эту повестку, которая становится главным мировым трендом по реагированию на изменение климата», – отметил Айсен Николаев.

Он отметил особую роль Якутии в процессах формирования и изменения климата планеты. 

«Территория Якутии представляет собой мировой экологический резерват, который является одним из ключевых климатических регуляторов планеты. На долю Якутии приходится 30% нетронутой человеком природы России и около 10% нетронутой природы мира», – сказал Айсен Николаев.

Республика Саха (Якутия) входит в число регионов Арктической зоны России, где в том числе реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности. 

В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера. 

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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