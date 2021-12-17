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В Ангарске перевозчик заплатит штраф за то, что высадил ребёнка из автобуса

В Ангарске перевозчик заплатит штраф за то, что высадил ребёнка из автобуса

В Ангарске перевозчик высадил 11-летнего мальчика из автобуса из-за отрицательного баланса на транспортной карте. Выяснилось, что ребёнок несколько дней ездил на автобусе бесплатно. Водитель даже лично просил родителей мальчика пополнить баланс карты, у мужчины сохранилась переписка с мамой несовершеннолетнего. Тем не менее от ответственности перевозчика это не уберегло, сообщает телекомпания НТС.

С 2021 года в России законом запрещено высаживать детей, не достигших 16 лет, из общественного транспорта. Теперь директору компании грозит штраф от пяти до 30 тысяч рублей.

Татьяна Афанасьева, уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области:
— В регионе у нас это единичный случай. Во всяком случае, который нам стал известен. И я думаю, что, конечно, с введением этой нормы административной ответственности таких случаев и не будет.

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По материалам: irk

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