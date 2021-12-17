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В центре «IT-куб. Норильск» прошел IT-фестиваль IT-WEEKEND|NORILSK 2k21

В центре «IT-куб. Норильск» прошел IT-фестиваль IT-WEEKEND|NORILSK 2k21

В центре цифрового образования «IT-куб. Норильск» Минпросвещения России прошел IT-фестиваль IT-WEEKEND|NORILSK 2k21, сообщает оргкомитет.  

В нем приняли участие эксперты всемирно известных компаний. Главной целью мероприятия стало создание в Арктической зоне сплоченного IT-сообщества из начинающих разработчиков и профессионалов для эффективного обучения, обмена опытом и идеями.

IT-уик-энды будут походить раз в два месяца по выходным. Каждый из них будут посвящать определенной теме. Темой первого IT-WEEKEND|NORILSK 2k21 стали «Технологии «умного дома», персональные помощники». Спикеры мероприятия – эксперты из компаний Google, Microsoft, SberDevices, «Сбер», Surf, Yandex, МТС.

Центр цифрового образования «IT-куб. Норильск» открылся год назад благодаря нацпроекту «Образование».  

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.  

Красноярский край входит в число регионов Арктической зоны России, где в том числе реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности. 

В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера. 

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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