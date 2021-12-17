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В Челябинской области по программе «Земский учитель» в 2022 году школы смогут принять 43 педагогов

В Челябинской области по программе «Земский учитель» в 2022 году школы смогут принять 43 педагогов

В Челябинской области по программе «Земский учитель» в 2022 году школы смогут принять 43 педагогов, сообщает информационное агентство «Первое областное» со ссылкой на первого заместителя министра образования Челябинской области Елену Коузову.

Больше всего в регионе нужны учителя русского языка, математики, иностранного языка и начальных классов.

В 2023 году Челябинская область готова трудоустроить по программе «Земский учитель» еще 77 педагогов, а в 2024 году – 27 учителей.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

# Общество

По материалам: edu.ru

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