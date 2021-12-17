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В Ингушетии открыли Дом «Юнармии»

В Ингушетии открыли Дом «Юнармии»

В Ингушетии на базе Пожарно-спасательного колледжа города Сунжа торжественно открыли Дом «Юнармии», сообщает пресс-служба движения.

В ходе торжественного открытия прошла церемония посвящения 600 студентов в юнармейцы.

«Мы открыли второй Дом «Юнармии» в Ингушетии, он самый современный. Уверена, юнармейцы смогут здесь проявить не только лучшие черты характера, но и открыть для себя новые точки роста. Для этого есть все необходимое. Для кого-то это может стать просто увлечением, а для других – дорогой к освоению будущей профессии», – сказала начальник регионального штаба движения «Юнармия» Республики Ингушетия Мадина Богатырева.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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