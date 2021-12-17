В Иркутске проведут инвентаризацию 600 объектов культурного наследия

Администрация Иркутска совместно со Службой по охране объектов культурного наследия приступила к разработке плана по инвентаризации и реконструкции объектов культурного наследия. В Иркутске значится около 600 таких объектов. Это вновь выявленные и уже зарегистрированные памятники культуры и архитектуры муниципального, регионального и федерального значения, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Ежегодно в единый государственный реестр включаются новые объекты. В прошлом году в Иркутске под охрану взяли дома на улицах Чехова, Фурье, Богдана Хмельницкого, Безбокова, в первом поселке ГЭС.

Главная цель инвентаризации — определить категорию охраны памятников, а также какие из них нуждаются в охране в первую очередь. Работы по инвентаризации будут проводить эксперты, аттестованные Министерством культуры Российской Федерации. Перечень объектов является предварительным. Его утвердят на заседании Градостроительного совета при губернаторе Иркутской области.

Согласно Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года, государственная охрана должна быть обеспечена для всех объектов культурного наследия. К началу 2030 года все регионы должны провести государственные историко-культурные экспертизы выявленных памятников и уточнить, какие их них будут включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

За 13 лет число памятников истории в Иркутской области выросло на 20%

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