В Иркутске выставили на продажу развлекательный комплекс «Ерши» за 450 миллионов рублей

В Иркутске собственник выставил на продажу элитную недвижимость. Это центр отдыха «Ерши», который включает в себя банкетный зал «Paris» и развлекательный клуб-ресторан «Дикая лошадь». Объект оценивается на «Авито» в 450 миллионов рублей.

Сообщается, что центр отдыха на Якоби, 35 занимает 4 500 квадратных метров. Он расположен на самой высокой точке с прекрасным видом на залив и реку Ангара. Земельный участок занимает более 16 тысяч квадратных метров. Вокруг объекта — лесопарковый массив и водоохранная зона, промышленная застройка отсутствует. Отмечается, что «использование участка идеально подходит под застройку в рамках концепции развития города или с учетом живописности места под гостиничный комплекс, жилые дома».