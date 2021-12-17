Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутске выставили на продажу развлекательный комплекс «Ерши» за 450 миллионов рублей

В Иркутске выставили на продажу развлекательный комплекс «Ерши» за 450 миллионов рублей

В Иркутске собственник выставил на продажу элитную недвижимость. Это центр отдыха «Ерши», который включает в себя банкетный зал «Paris» и развлекательный клуб-ресторан «Дикая лошадь». Объект оценивается на «Авито» в 450 миллионов рублей.

Сообщается, что центр отдыха на Якоби, 35 занимает 4 500 квадратных метров. Он расположен на самой высокой точке с прекрасным видом на залив и реку Ангара. Земельный участок занимает более 16 тысяч квадратных метров. Вокруг объекта — лесопарковый массив и водоохранная зона, промышленная застройка отсутствует. Отмечается, что «использование участка идеально подходит под застройку в рамках концепции развития города или с учетом живописности места под гостиничный комплекс, жилые дома».

# Актуальные новости

По материалам: irk

Последние новости

Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас
Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас
В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy
В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy
Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с потребностями экономики - Сергей Кравцов
Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с
В «Смене» стартовали четыре образовательные программы
В «Смене» стартовали четыре образовательные программы
В центре «IT-куб. Норильск» прошел IT-фестиваль IT-WEEKEND|NORILSK 2k21
В центре «IT-куб. Норильск» прошел IT-фестиваль IT-WEEKEND|NORILSK
С 2022 года в Подмосковье стартует пилотный проект «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада»
С 2022 года в Подмосковье стартует пилотный проект «Подмосковный
Кристина Асмус с дочерью месяц провела в больнице
Кристина Асмус с дочерью месяц провела в больнице
Анастасия Макеева сообщила, что поменяла фамилию
Анастасия Макеева сообщила, что поменяла фамилию
Наталья Антонова рассказала, как легко похудеть за сто рублей
Наталья Антонова рассказала, как легко похудеть за сто рублей
Наталья Медведева опозорилась в пьяном виде
Наталья Медведева опозорилась в пьяном виде
Виктория Дайнеко по слухам закрутила роман с молодым актером
Виктория Дайнеко по слухам закрутила роман с молодым актером
Альбина Джанабаева высказалась о своих детях
Альбина Джанабаева высказалась о своих детях

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха

Еще по теме

В Китае построят новый развлекательный комплекс за 9,5 миллиарда долларов
В Чечне сгорел торговый центр
Дженнифер Лопес продает огромный дом под Лос-Анджелесом
Сбербанк продаст семь офисов в Санкт-Петербурге