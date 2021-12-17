В Иркутской области более 1,5 тысячи школьников приняли участие в занятиях мобильного «Кванториума»

В Иркутской области более 1,5 тысячи школьников приняли участие в занятиях мобильного технопарка «Кванториум Спутник» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Иркутской области.

Технопарк создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В течение года мобильный «Кванториум» совершил более 30 выездов в десять муниципальных образований Иркутской области: Иркутский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский, Усольский, Слюдянский, Черемховский, Заларинский районы, а также в города Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово.

До конца декабря мобильный технопарк побывает также в Усольском районе.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.