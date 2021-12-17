В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy





Игру Hogwarts Legacy от Avalanche Software должны были выпустить еще в 2021 году, но до сих пор не показан даже ее геймплей. В последние несколько недель ходит много слухов о том, что игру «вот-вот покажут», но разработчики решили их опровергнуть своим сообщением в Twitter.

В официальном аккаунте Twitter студии WB Games Avalanche появилось сообщение, в котором разработчики сообщают, что будут «рады поделиться новостями и обновлениями о Hogwarts Legacy в будущем году».

Happy Holidays from the Avalanche team! We’re excited to share more news and updates on Hogwarts Legacy next year. pic.twitter.com/f1rBcJf91O — WB Games Avalanche (@AvalancheWb) December 16, 2021



Напомним, что демонстрацию Hogwarts Legacy ожидали в рамках The Game Awards 2021. А когда игру там не показали, ходили слухи о возможной ее демонстрации на шоу Playstation ближе к концу декабря.