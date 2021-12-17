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В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy

В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy


Игру Hogwarts Legacy от Avalanche Software должны были выпустить еще в 2021 году, но до сих пор не показан даже ее геймплей. В последние несколько недель ходит много слухов о том, что игру «вот-вот покажут», но разработчики решили их опровергнуть своим сообщением в Twitter.

В официальном аккаунте Twitter студии WB Games Avalanche появилось сообщение, в котором разработчики сообщают, что будут «рады поделиться новостями и обновлениями о Hogwarts Legacy в будущем году».


Напомним, что демонстрацию Hogwarts Legacy ожидали в рамках The Game Awards 2021. А когда игру там не показали, ходили слухи о возможной ее демонстрации на шоу Playstation ближе к концу декабря.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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