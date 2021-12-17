Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Казачинско-Ленском районе открыли три ледовые переправы

В Казачинско-Ленском районе открыли три ледовые переправы

В Иркутской области за минувшие сутки открыто три ледовые дороги. В Казачинско-Ленском районе межведомственные комиссии допустили к эксплуатации переправы через реку Моголь на 214 километре автодороги Магистральный-Кутима, через реку Кутиму на 118 километре автодороги Казачинское-Нижнемартыново, через реку Домугду на 92 километре автодороги Казачинское-Нижнемартыново. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС.

10 декабря ледовую дорогу открыли в селе Шаманка Шелеховского района. Таким образом, в Иркутской области на 17 декабря действуют четыре официальные ледовые переправы.

Сотрудники госинспекции по маломерным судам напоминают, что режим работы ледовых переправ, порядок движения транспорта, скоростной режим и нормы перевозки грузов и пассажиров устанавливает эксплуатирующая организация. Информация об этом размещается на дорожных знаках и стендах. Границы переправ обозначаются ограничительными маркировочными вешками. Ежедневно утром и вечером специалисты замеряют толщину льда и дают оценку его структуре. На проезжей части регулярно чистят снег.

Всего в зимний период 2021-2022 года в Иркутской области планируют открытие 51 ледовой переправы в 17 муниципальных образованиях. Спасатели призывают жителей и гостей региона воздержаться от выездов на лед вне официально оборудованных ледовых переправ. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.

# Актуальные новости

По материалам: irk

Последние новости

Полезные свойства песчаного бессмертника и сферы его применения
Полезные свойства песчаного бессмертника и сферы его применения
В Казачинско-Ленском районе открыли три ледовые переправы
В Казачинско-Ленском районе открыли три ледовые переправы
Госдума повторно направила в регионы проект о QR-кодах в общественных местах
Госдума повторно направила в регионы проект о QR-кодах в общественных
Блогер Варламов обвинил ангарские власти в намерении ликвидировать трамваи в городе
Блогер Варламов обвинил ангарские власти в намерении ликвидировать
Не пропустите игру Firewatch по подписке Game Pass
Не пропустите игру Firewatch по подписке Game Pass
Два азербайджанских танка оказались беспомощны против двух армянских солдат
Два азербайджанских танка оказались беспомощны против двух армянских
31 декабря в России объявлен выходным днем
31 декабря в России объявлен выходным днем
Анна Курникова поделилась редкими фото своих подросших двойняшек
Анна Курникова поделилась редкими фото своих подросших двойняшек
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах
Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц
Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц
В Ангарске перевозчик заплатит штраф за то, что высадил ребёнка из автобуса
В Ангарске перевозчик заплатит штраф за то, что высадил ребёнка из
Иркутская компания получит заем для производства комплектующих для МС-21
Иркутская компания получит заем для производства комплектующих для

Топ на сегодня

Ретроградная Венера с 19 декабря по 29 января: рекомендации для Знаков Зодиака от Анжелы Перл
Ретроградная Венера с 19 декабря по 29 января: рекомендации для
Создана математическая модель оптимальной международной торговли электроэнергией
Создана математическая модель оптимальной международной торговли
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Преимущества мебели лофт для офиса
Преимущества мебели лофт для офиса
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от

Еще по теме

В Кузбассе открыли три ледовые переправы
В Кемеровской области открылись первые ледовые переправы
В Иркутской области перекрыли 63 несанкционированные ледовые переправы
Первую в регионе ледовую переправу открыли в Шелеховском районе