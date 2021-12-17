В Казачинско-Ленском районе открыли три ледовые переправы

В Иркутской области за минувшие сутки открыто три ледовые дороги. В Казачинско-Ленском районе межведомственные комиссии допустили к эксплуатации переправы через реку Моголь на 214 километре автодороги Магистральный-Кутима, через реку Кутиму на 118 километре автодороги Казачинское-Нижнемартыново, через реку Домугду на 92 километре автодороги Казачинское-Нижнемартыново. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС.

10 декабря ледовую дорогу открыли в селе Шаманка Шелеховского района. Таким образом, в Иркутской области на 17 декабря действуют четыре официальные ледовые переправы.

Сотрудники госинспекции по маломерным судам напоминают, что режим работы ледовых переправ, порядок движения транспорта, скоростной режим и нормы перевозки грузов и пассажиров устанавливает эксплуатирующая организация. Информация об этом размещается на дорожных знаках и стендах. Границы переправ обозначаются ограничительными маркировочными вешками. Ежедневно утром и вечером специалисты замеряют толщину льда и дают оценку его структуре. На проезжей части регулярно чистят снег.

Всего в зимний период 2021-2022 года в Иркутской области планируют открытие 51 ледовой переправы в 17 муниципальных образованиях. Спасатели призывают жителей и гостей региона воздержаться от выездов на лед вне официально оборудованных ледовых переправ. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.